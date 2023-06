Die 5 besten Casino Filme aller Zeiten

Die Top 5 Casino Filme

Die Liste der Filme, in denen irgendwie ein Bezug zu Glücksspielen hergestellt wird, ist lang und greift über viele verschiedene Genres. Jedoch gibt es 5 Titel, die man in dieser Rubrik nennen muss und für jedermann für den kommenden Filmabend sehr zu empfehlen sind.

Casino (1995)

Wir tauchen in die Glücksspielmetropole schlechthin mit all ihren schmutzigen Geschäften ein: Las Vegas. Die Geschichte spielt in den 70er und 80er Jahren, als die kriminellen Machenschaften der Mafia in Nevada auf dem Zenit standen. Alt-Meister des Gangstergenres Martin Scorsese führt uns jedoch nicht nur in die dunklen und verbrecherischen Szenen von Sin City, sondern zeigt uns auch die magische Anziehungskraft der weltberühmten Partys auf dem Glitzerteppich.

In den Hauptrollen glänzen Größen wie Robert de Niro und Sharon Stone.

Rounders (1998)

In diesem actionreichen Drama begleiten wir Mike McDermott (gespielt von Matt Damon) bei seinen Streifzügen durch die Pokerszene. Obwohl dieser die Karten niedergelegt hatte, um sich ganz auf sein Jura-Studium und seine Freundin konzentrieren zu können, gerät er durch seinen ehemaligen Pokerpartner Worm (Edward Norton) zurück in die High-Roller-Szene.

Der Film von John Dahl schaffte es wie keiner bisher, die angespannten Situationen, strategische Entscheidungen und das Lesen des Gegenübers am Pokertisch für ein breites Publikum nachvollziehbar und spannend zu präsentieren.

Der Streifen gilt für eine ganze Generation als Hauptgrund, warum sie ins Pokerspiel eingestiegen sind.

21 (2008)

Regisseur Robert Luketic geht in diesem aufregenden Drama einen ganz eigenen Weg im Genre der Glücksspielfilme. Zusammen mit einigen seiner Studenten räumt der Mathematik-Professor Micky Rosa (gespielt von Kevin Spacey) regelmäßig die Gewinne an den Blackjack-Tischen der größten Casinos ab. Wie das geht? Mit Mathematik natürlich.

Unglaublich spannender und fesselnder Thriller mit unvorhersehbaren Wendungen. Ein absolutes Muss für alle Blackjack-Fans und Kartenzähler.

Das schnelle Geld (2005)

Wenn man über das Thema “Sportwetten in Filmen” spricht, muss der Streifen von D.J. Caruso als erster genannt werden. Unvergleichbar führt der Film in die Welt der Sportwetten ein und überzeugt mit einer Mischung aus Wirtschafts-Thriller und Sportler-Drama.

Nachdem die Karriere von College Football Star Brandon Lang (Matthew McConaughey) wegen einer Verletzung in die Brüche geht, kommt der Auftritt des Sportwetten-Spezialisten Walter Abrams (Al Pacino) gerade richtig. Durch das Insiderwissen des ehemaligen Sportlers kann dieser dennoch zu großem Reichtum kommen, wenn er sich nur dem Wettexperten anvertraut.

Dieser Film ist ein absolutes Muss für alle Wettinteressierten und hilft auf jeden Fall dabei, sich korrekt auf eine bevorstehende Wette vorzubereiten.

The Gambler (2014)

Jim Bennett (gespielt von Mark Wahlberg) ist ein notorischer Spieler und kann es nicht lassen, sein Glück beim Wetten, Roulette oder Blackjack zu versuchen. Dies führt den Literatur-Professor so weit, dass er sich sogar ein Darlehen von offensichtlichen Gangstern leihen muss.

Regisseur Rupert Wyatt schafft es in diesem Meisterwerk vorbildlich, den inneren Konflikt von Spielsüchtigen aufzuzeigen. Durch die oft nicht nachvollziehbaren Entscheidungen des Protagonisten leidet man in diesem Thriller die gesamte Filmzeit über mit. Der geniale Mark Wahlberg bewegt sich ständig an der Grenze zu seinem Untergang, aber eben auch nur eine glückliche Hand vom ganz großen Gewinn entfernt.

Natürlich gibt es noch dutzende Streifen mit Casino-Verbindung, zum Beispiel die Blockbuster “Casino Royale”, “Ocean’s Eleven” oder “Runner Runner”. Dies zeigt, dass das Genre der Glücksspielfilme weiter hoch im Kurs ist und noch lange über die Bildschirme flimmern wird.