Die besten Filme, die Glücksspiel beinhalten

Casino

Dieser Film von Martin Scorsese zeigt nicht die typischen Spielszenen, die man an einem Pokertisch erwarten würde. Dieser Film zeigt viel mehr, wie der Hintergrund hinter den Casinos aussieht, welche von der russischen Mafia kontrolliert werden.

Es wirft ein genaues Licht auf die Casinos in Vegas und wie sie von den Mobster kontrolliert wurden, bevor diese durch die großen Firmen aufgekauft wurden und deren Betrieb sich geändert hat. Dennoch ist dieser Film keine Dokumentation und verspricht eine Menge Spannung, was den Film zu einem absoluten Must-See in Sachen Casinofilme macht.

Wie Sie sehen konnten, gibt es einige Optionen, wenn Sie gerne selbst das Gefühl haben, würden in Vegas zu sein oder am Glücksspiel teilnehmen zu können. Demnach können Sie sich beispielsweise in die Welt des Pokerspielens begeben, indem Sie Rounders mit Matt Damon, Edward Norton und Co. ansehen. Falls Sie stattdessen doch lieber Black Jack in Aktion sehen wollen, lohnt sich das Anschauen von 21 mit Kevin Spacey, Laurence Fishburne und Co. In jedem Fall haben Sie genug Optionen, wie Sie mit dem richtigen Film selbst in die Welt der Casinos eintauchen können.