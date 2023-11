Die Top 3 Filme mit Casino-Setting

"The Sting" (1973)

In "The Sting", einem prämierten Klassiker von George Roy Hill aus dem Jahr 1973, entfaltet sich eine fesselnde Geschichte im Chicago der 1930er Jahre. Die Hauptfiguren, die Hochstapler Henry Gondorff (Paul Newman) und Johnny Hooker (Robert Redford), schließen sich zusammen, um sich durch den ultimativen Betrug an einem mächtigen Gangsterboss zu rächen. Dieser geschickt inszenierte Film, der sieben Academy Awards einschließlich Best Picture gewann, ist eine exzellente Kombination verschiedener Genres, voller Charme und mit einem der größten Doppelschläge der Filmgeschichte. "The Sting" besticht nicht nur durch seine Spannung und das Casino-Setting, sondern auch durch seine herausragenden schauspielerischen Leistungen und eine meisterhafte Erzählung, die ihn zu einem der beeindruckendsten Filme seiner Zeit macht.