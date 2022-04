Die Top 3 Sportwetten Filme aller Zeiten

Sportwetten können auch anders aussehen

Bei den meisten Sportwetten Filmen geht es um die Macher dahinter, nicht selten die Mafia. Kein Wunder also, dass Sportwetten häufig in negativem Licht stehen. Doch wenn man sich einmal näher damit auseinandersetzt, ist das Ganze gar nicht so dramatisch. Vor allem in Österreich, wo Sportwetten nicht in die Kategorie des Glücksspiels fallen und Wettanbieter hier (und im Rest von Europa) eine gültige Wettlizenz haben müssen.

Wer sich nicht sicher ist, welcher Anbieter seriös ist und eine entsprechende Lizenz besitzt, kann mit Hilfe von Wettanbieter Vergleichen für Österreich den passenden finden. Auch was Spielsucht angeht, sind Buchmacher gut aufgestellt. So finden sich eigentlich bei allen Seiten ein Hilfebereich für das Spielverhalten, Einzahlungs- und Auszahlungslimits, die man sich selber setzen kann und die Möglichkeit das Konto sofort entweder vorübergehend und definitiv zu schließen.

Wer also ein weniger dramatisches Leben als die Protagonisten in diesen Filmen haben möchte, ist gut damit beraten, wenn er oder sie sich ausreichend vorab informiert und am besten keine hohen Beträge setzt, um den Verlust zu minimieren. Denn nach wie vor sollen Sportwetten ja schließlich auch Spaß machen.