Neue Online Casinos Österreich 2022

Dieser Vulkan darf ruhig ausbrechen, denn dieses Online-Casino ist seit seinem Bestehen im Jahr 2016 eines sehr erfolgreichen und aufregenden Casinos. Mit über 3.000 Spielautomaten, ist dieses Casino ein sehr vielfältiges und zeigt auch von hoher Volatilität von 95,92 %. Das trägt viel zu seiner Beliebtheit dazu und zusätzlich erweitert VulkanVegas seine Spielautomaten auf wöchentlicher Basis. Und das mit Unterstützung von renommierten Herstellern wie NetEnt, Play´n GO uvm. Es erwarten Sie erstklassige HD-Qualität sowie eine hervorragende Optik, bei der es ein Genuss sein wird, auf der Seite zu verweilen. VulkanVegas lädt Sie auch dazu ein, über die mobile Web-App auch unterwegs zu spielen, und das ganz ohne zusätzlichen Download. Sehen wir uns mal die Vor- und Nachteile an:

Vorteile:

· Großartiges Bonuspaket mit 1.000 €

· 24/7 Live-Chat

· RTP-Zertifikat durch eCOGRA

Nachteile:

· Kein VIP-Programm

· Hohe Umsatzforderungen

Gesamteindruck

Mit dem inkludierten Treueprogramm kommt man in Genuss von regelmäßigen Turnieren und dem beliebten Freispiel-Glücksrad, welches für einen zusätzlichen Spielspaß sorgt. Darüber hinaus gibt es noch sehr viel zu entdecken, da es mit seinem Design und seinem Angebot absolut modern und mit der Zeit mitgeht. Was die Seriosität betrifft, gilt dieses Online-Casino auch in dieser Hinsicht in die Top 5, da es mit einer kontrollierten EU-Lizenz arbeitet. Die Ein- und Auszahlungen sind ebenso zuverlässig und sicher und man kann auf über 15 verschiedenen Wegen einzahlen. Die Benutzerfreundlichkeit der Website erfüllt eine hohe Zufriedenheit seitens der Spieler und man kann sich auch ziemlich schnell zurechtfinden. Im gesamten ist dieses Online-Casino als absolut positiv zu bewerten.

Warum die Seriosität in einem Online-Casino von höchster Wichtigkeit ist

Bedenkt man, wie viele Online-Casinos es mittlerweile auf dem Markt gibt, so sind sie heutzutage gar nicht mehr wegzudenken. Von der breitgefächerten Vielfalt kann man ziemlich schnell überfordert und überwältigt sein, bevor man sich überhaupt über die Sicherheit und Seriosität informieren kann. Vor allem, wenn man neu auf dem Gebiet ist und sich in der Casino-Landschaft noch nicht wirklich zurechtfindet. Dazu kommt, dass es zwar renommierte Hersteller, bzw. Software-Anbieter gibt, welche man sich zwar leicht auch von deren Namen merken kann, jedoch kommen täglich abertausende Online-Casinos auf den Markt, sodass man den Überblick sehr schnell verlieren kann. Doch wie kann man sich denn in Zukunft selbst auf die Suche machen? Seriöse und lizenzierte Online-Casinos führen solche Informationen bereits auf ihrer Homepage an, welche meist im Footer-Bereich zu finden sind. Andernfalls könnte man die Info über Lizenz und Sicherheit auch in den Allgemeinen Geschäftsbedingen wieder finden, falls sie auf der gesamten Homepage nicht angeführt sind. Doch wenn nicht, so besteht Betrugsgefahr.

Um die Seriosität der Online-Casinos unter Beweis zu stellen, müssen diese eine Glücksspiellizenz vorweisen können. Die von uns getesteten Online-Casinos verfügen sowohl über eine Lizenz als auch über die Sicherheit, der sich legaler weise jedes Online-Casino unterziehen müsste. Das Vertrauen zu einem Online-Casino aufzubauen, bedarf einer genaueren Beobachtung, sowie Erfahrung. Genau dem sind wir auf den Grund gegangen, und haben uns mal die Top 5 der besten Online-Casinos nicht nur unter die Lupe genommen, sondern zeigen Ihnen auch, warum Sie auf keinen Fall wegsehen sollten, wenn es um die Seriosität eines Online-Casinos geht.

Beginnen wir mit dem Online-Casino TonyBet, welches wir unter den Top 5 von unseren ausgewählten Top 10 gekürt haben. Gegründet im Jahr 2021 hat sich dieses Online-Casino seine Lizenz in Tallinn, Estland erworben, wo sich auch sein Hauptsitz befindet. Die Lizenz wird von Estonian Gaming Authorities bereitgestellt, welches zu den renommiertesten Glücksspiellizenzen Europas zählt. Auch das von uns bewertete Casino WildFortune kann eine seriöse Lizenz vorweisen, nämlich die Malta Gaming Authority, kurz MGA, welche aus Malta stammt. Die Branchenvertreter aus diesen Ländern sind sehr seriös, da die Glücksspiellizenz dort verankert ist und auch von dort vergeben werden kann. Achten Sie daher bereits im Vorhinein darauf, dass das Online-Casino, in welchem Sie sich registrieren, auch tatsächlich eine solche Lizenz vorweisen kann. Es gibt mittlerweile leider sehr viele illegale Casinos mit gefälschten Konzessionen, die wegen der Leichtgläubigkeit der Spieler erst überhaupt überleben können.

Wazamaba Casino gehört definitiv auch zu einem der sichersten Online-Casinos auf dem Markt und erwarb seine Lizenz von der Curacao Gaming Authority, welches ebenfalls zu einen der bekanntesten zählt und ebenso strenge Richtlinien befolgt. Dies zeigt uns, dass nicht jedes Online-Casino, welches neu auf dem Markt ist, anzuzweifeln ist. Auch das CasinoRex hat nicht nur seine Lizenz, sondern auch seinen Firmensitz von der Malta Gaming Authority in Malta. Die MGA gilt noch dazu zu eines der strengeren Glücksspiellizenzen weltweit. Auch wird oft obendrein eine zusätzliche Sicherheit durch die SSL-Verschlüsselung geboten, welche dafür sorgt, dass Ihre Daten keinesfalls an Dritte weitergegeben wird. Somit können wir nun ruhig und bewusst aufatmen und auch sicher sein, dass VulkanVegas ebenso eine EU-lizenzierte Glücksspiellizenz vorweisen kann und Sie somit auf der sicheren Seite sind, wenn Sie sich für dieses Online-Casino entscheiden.

Allgemeine wichtige Informationen über Online-Casinos

Wichtig ist auch hinzuzufügen, dass Sie die meisten Informationen bereits bei der Registrierung erfahren und einholen können. Verlangt beispielsweise ein Online-Casino nach viel zu viel Information von Ihnen, so ist es zu empfehlen, etwas nachzuforschen. Jedoch unterliegen mittlerweile die meisten Casinos den strengen Auflagen, sodass Sie in Ländern wie Österreich mittels fehlender gewährleisteter Verschlüsselungen erst gar nicht die Möglichkeit anbieten, sich registrieren zu können. Ein Nachweis über Ihre Identität sollte bestenfalls verlangt werden, sowie nachweisbare Meldedaten anhand von Rechnungen, die von beispielsweise einer Behörde ausgehen (Strom-, oder Gasrechnung).

Verifikation im Online-Casino

Nach Übermittlung Ihrer Dokumente ist die sogenannte Verifikation, bzw. Verifizierung abzuwarten, dessen Dauer vom jeweiligen Casino abhängt. Manchmal kann es bis zu einer Woche dauern, bis man Sie samt Ihrer Identität tatsächlich verifiziert hat. Jedoch sollten Sie sich in so einem Fall an das Casino, bei welchem Sie sich registriert haben, mittels eines Kundenservices wenden und auch nachhaken, ob sie eventuell weitere Dokumente zur vollständigen Verifikation benötigen.

Professionelles Kundenservice

Dahingehend ist es auch sehr von Vorteil, dass das Online-Casino auch professionell geschult ist und bestenfalls neben ihrer Freundlichkeit auch in deutscher Sprache vertreten sind. Die Wichtigkeit liegt darin, dass es wegen mangelnder Sprachkenntnisse oft zu massiven Missverständnissen und dadurch auch zu Verzögerungen kommt. Die Anmeldung, sowie die Registrierung, samt Verifizierung, bis hin zum Erwerb jeglicher Boni, und im besten Fall auch die Ein- und Auszahlungen sollte in einem Online-Casino absolut reibungslos verlaufen. Nur so kann Ihnen nicht nur ein sorgenloses Spielerlebnis, sondern auch Sicherheit und Seriosität des Online-Casinos selbst gewährleistet werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Sind neue Online Casinos seriös und sicher?

A: Ja, wenn diese eine gültige Lizenz besitzen kann man davon ausgehen, dass es sicher ist in dem Casino zu Spielen. Außerdem sollte man auf die Bewertungen vom Jeweiligen Casino achten. In diesem Artikel haben wir nur die sichersten Casino ausgewählt.

F: Welches Online Casino ist in Österreich zu empfehlen?

A: TonyBet gilt als ein Top Online Casino in Österreich und besitzt eine Europäische Lizenz. Dazu sind die Bonusbedingungen Fair.

F: Welches ist das neueste Online Casino?

A: Nightrush und Wildfortune sind erst seit kurzem auf dem Österreichischen Markt verfügbar.

Disclaimer: Verantwortliches Spielen in Österreich wird sehr ernst genommen!

Glücksspielsucht kann verheerende Folgen für die Betroffenen und dessen Familie haben und ist daher als ernsthafte Erkrankung anerkannt. Oftmals sind die Grenzen zwischen problematischem und pathologischem Spielverhalten jedoch unmerklich. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Spieler ihre Glücksspiel Leidenschaft bewusst und reflektiert ausüben.

Bitte wenden Sie sich an die entsprechenden Einrichtungen, wenn das Spielen zum Zwang wird.