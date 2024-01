Poker Face: Natasha Lyonne als der menschliche Lügendetektor

Darum geht es in der Krimiserie

Beim Poker ist es wie bei den Automatenspielen im Casino - mal verliert man und mal gewinnt man. Dies trifft allerdings nicht auf Natasha Lyonne zu, die in Poker Face in die Rolle der Hauptfigur Charlie Cale schlüpft. Denn sie verfügt über eine besondere Begabung. Ihr Talent ist es, sofort zu erkennen, falls jemand nicht die Wahrheit erzählt. Das ist natürlich nicht nur beim Poker von Vorteil, sondern auch in vielen anderen Lebenslagen. Man kann allerdings behaupten, dass die Begabung, Lügen sofort zu erkennen, auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt - und zwar, wenn man dabei an die falschen Personen gerät.

Nachdem es Charlie nicht mehr erlaubt ist, selbst am Pokertisch Platz zu nehmen, startet sie ihren Job im Casino als Kellnerin. Was sich zu Beginn unspektakulär anhören mag, ist alles andere als das. Denn ihre Aufgabe dabei ist nicht nur, den Spielern Drinks zu servieren, sondern auch, die Verbündeten des Casinos beim Gewinnen zu unterstützen. Das Blatt wendet sich, als Charlie von dem Mord an einer Mitarbeiterin erfährt. Brenzlich wird es, als sie herausfindet, wer dahintersteckt - denn dies ist kein geringerer als der Casinobesitzer. Der vermeintliche Sicherheitschef ist nicht nur für die Gäste, sondern hauptsächlich für den Besitzer zuständig und wird auch als dessen „Problemlöser“ bezeichnet. Mit ihrem Wissen entwickelt sich Charlie schnell zu einem solchen Problem und muss sich danach auf die Flucht machen, um nicht selbst eines der Opfer des Besitzers zu werden. Sie bereist dabei viele verschiedene Orte und greift im Laufe der Serie immer wieder auf ihr besonderes Talent zurück.