Roulette im Rampenlicht: Berühmte Szenen aus Filmen

Eines der berühmtesten Beispiele ist die Szene aus dem Film "Casino Royale", in der James Bond am Roulettetisch steht. Auch die Geschichte von "The Deer Hunter" beinhaltet eine dramatische Szene mit Roulette. In dieser Sequenz spielt Robert De Niro gegen einen russischen Gegner, während er versucht, seinen Freund zu retten. Eine weitere berühmte Szene findet sich im Film "Rain Man". Hier setzten Tom Cruise und Dustin Hoffman ihr Geld auf Rot oder Schwarz - aber nur Cruise konnte den richtigen Tipp abgeben. Der letzte große Auftritt des Roulettes war in dem Blockbuster-Film "Ocean's Eleven", wo George Clooney und Brad Pitt an einem High Roller-Tisch sitzen und versuchen, das Casino zu überlisten.