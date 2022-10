Wie sich Filme über das Glücksspiel im Laufe der Zeit verändert haben

Das Spielen wird zur Nebensache

Ebenfalls in der Entwicklung der Glücksspielfilme zu beobachten ist, dass der Fokus dieser im Laufe der vielen Jahren immer weiter weg von den eigentlichen Spielen gekommen ist. Es gibt zwar nach wie vor die Zeitrafferaufnahmen, die zeigen, wie die Prota- und Antagonisten die einzelnen Spiele spielen und sich damit duellieren, aber der Fokus liegt mehr auf der eigentlichen Story hinter dem Glücksspiel.

Warum? Stories tragen die Emotionen der Zuschauer besser als Fakten bzw. reine Abhandlungen, die ohne emotionale Aufladung agieren. Dementsprechend wollen die Filmemacher einen vermehrten Fokus auf die Emotionen, also die Menschlichkeit der Charaktere in ihren Filmen legen, um zu unterstreichen, dass viele von uns in eine solche Situation geraten könnten und ihr Leben sich von jetzt auf gleich schnell ändern würde.

Wie ersichtlich war, hat sich im Laufe der vielen Jahrzehnte sehr viel getan, was die Produktion von Glücksspielfilmen sowie deren behandelte Themen angeht. Darüber hinaus haben sich über die Zeit auch bestimmte Themen herauskristallisiert, die immer wieder zum Mittelpunkt gemacht werden können. Durch den spezifischen Fokus auf die Emotionen, Beziehungen und Leben der Charaktere in den Filmen hat auch eine Verschiebung stattgefunden, da das vorher sachliche Glücksspiel zwar immer noch Teil des Ganzen, aber dennoch deutlich in den Hintergrund gerückt ist.

Was das in Hinblick auf die zukünftigen Glücksspielfilme bedeutet, wird sich erst noch zeigen müssen. Dennoch ist bereits an dieser Stelle zu sagen, dass auch bei diesen mit einigem an Spannung gerechnet werden kann, um die Zuschauer in den Kinosälen und auf den Sofas in den eigenen vier Wänden auch wirklich mitreißen zu können.