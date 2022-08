Keine Spontaneität

Die Britin, die bei der Aufnahme ihres neuen Films "Meine Stunden mit Leo" ebenfalls von einem Intimitätskoordinator begleitet wurde, reagierte damit auf die Aussage ihres Schauspiel-Kollegen Sean Bean ("Game of Thrones"). Bean hatte in einem "Sunday Times"-Interview gesagt, dass die Koordinatoren "die Spontaneität" beim Dreh ruinierten. Bereits Stars wie Jameela Jamil und Rachel Zegler hatten daraufhin in den sozialen Medien die Bedeutung von Intimitätskoordinatoren betont.