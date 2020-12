Der Grund, warum wir Weihnachtsfilme lieben

Die Gesundheitsberaterin Sally Henderson erklärt gegenüber "Cosmopolitan", dass kitschige Weihnachtsfilme – ähnlich wie Fast Food und Süßigkeiten – große Mengen des Glückshormons Dopamin in unserem Körper freisetzen können. Die Ähnlichkeiten zwischen sogenannten "Trash"-Filmen und ungesundem Essen seien frappierend, so Henderson.

Einer von Netflix in Auftrag gegebenen Umfrage zufolge beschleicht 73 Prozent der Menschen ein positives Gefühl beim Binge-Watching schlechter Filme – der Grund dafür sei eine natürliche Reaktion unseres Körpers. Henderson sieht physiologische Parallelen zwischen dem Schauen schlechter Filme und dem Naschen von leckeren Snacks. "Weihnachtsfilme tendieren dazu, ein gleichmäßiges Tempo zu haben, was einen kontinuierlichen Dopamin-Fluss in unserem Gehirn erzeugt. Es ist nicht der Schnee und die Romanze, wonach wir uns sehnen – es ist das gute Gefühl, das wir bekommen, wenn unser Gehirn Glückshormone freisetzt." Im Gegensatz zu Fast Food und Süßigkeiten seien trashige Weihnachtsfilme übrigens auf lange Sicht nicht gefährlich, so Henderson. Zum Glück!