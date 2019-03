"Captive State": Widerstand gegen die Herrschaft der Aliens

Nur der Geheimpolizist Mulligan ( John Goodman) glaubt nicht daran. Auch er lebt in Pilsen. Vor der Alien-Invasion war Gabriels Vater, der bei der Invasion von den Aliens getötet wurde, sein Partner bei der Chicagoer Polizei. Doch nun ist Mulligan ein Kollaborateur, der sich bei der Geheimpolizei hochgearbeitet hat. Er vertritt die These, dass der Widerstand im Untergrund nach wie vor aktiv ist und durch Anzeigen in Zeitungen miteinander kommuniziert. Um seine These zu belegen, beschattet er Gabriel, scheint ihn aber auch zu beschützen. Oder will er ihn als Spitzel rekrutieren?