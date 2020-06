"Upgrade": Dieser Sci-Fi-Actionthriller lässt RoboCop alt aussehen

Grey Trace (Logan Marshall-Green) ist ein Automechaniker. Er arbeitet gerne mit seinen Händen, hat keine Probleme sich dabei dreckig zu machen und hört gerne alte Songs. In der nicht allzu fernen Zukunft von "Upgrade" ist er damit ziemlich Old-School. Denn Mechaniker sind in einer Zeit der selbstfahrenden Automobile eher mit heutigen Restauratoren vergleichbar. Seine hübsche Frau Asha (Melanie Vallejo) ist als Managerin bei einem großen Technologiekonzern hingegen auf der Höher der Zeit. Doch sogar sie ist schwer beeindruckt als sie herausfindet, dass ihr Mann den alten 70er-Jahre Pontiac in der Garage für niemand Geringeren als Eron Keen (Harrison Gilbertson) auf Vordermann gebracht hat. Keen ist der Chef und technologische Mastermind des weltweit führenden Konzerns in Sachen Künstlicher Intelligenz (KI).