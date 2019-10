Viennale: Große Mädchen weinen nicht

In „Il Traditore“ tauchen wir in die italienische Unterwelt der 80er und 90er ein. Basierend auf wahren Begebenheiten, wird die Lebensgeschichte des Kronzeugen Tommaso Buscetta erzählt, der mit seinen Aussagen in den Maxi Prozessen den Weg zur Verhaftung hunderter Mafiamitglieder ebnete. Die 135 Minuten Laufzeit sind zwar nicht besonders Abwechslungsreich, da der Großteil der Handlung sich in einem Gerichtssaal abspielt, dafür kann man sich vor Spannung kaum in seinem Kinosessel halten. Buscettas Mut seine gesamte kriminelle Vergangenheit auf den Tisch zu legen, macht einen sprachlos und tritt einen Prozess in Gang der höchste politische Würdenträger in Bedrängnis bringt. Ein absolut umwerfender Thriller, der die Mafia mit einer kritischen Distanz betrachtet.

Nächste Vorführung: 6.11 um 20:30 im Stadtkino