Viennale: "Ich war zuhause, aber"

Das Drama arbeitet weder mit klassischen Erzählelementen noch mit einem konventionellen Spannungsaufbau sondern führt den Zuseher behutsam von einer Situation in die nächste, die am Schluss in ihrer Gesamtheit ein Mosaik einer widersprüchlichen Welt ergeben. Die Figuren müssen hier keine Aufgabe lösen geschweige denn sich gegen einen Antagonisten auflehnen, sondern werden in alltäglichen Situationen gezeigt, in denen sich jeder wieder finden kann und genau das ist das Radikale an Schanelecs Arbeit. Sie konzentriert sich auf Momente, die man sonst nicht auf der Leinwand sieht und denen man auch im Alltag keine große Bedeutung einräumt.

Viennale Fokus