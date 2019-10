Viennale - Tag 1: Gegensätze ziehen sich an

Jennifer Reeders Knives and Skin ist das komplette Gegenteil von Alievs Debütfilm. Anstatt Söhne mit ihren Vätern, stehen hier junge Frauen mit der Gesellschaft im Clinch. Nach dem Verschwinden der 14 jährigen Carolyn wissen die Bewohner einer Kleinstadt im mittleren Westen der USA nicht wie sie mit der Situation umgehen sollen. Wir bekommen einen Einblick in die Welt von Carolyns Schulfreundinnen, die sich gegen die männliche Dominanz in ihrem Umfeld behaupten müssen. Reeder setzt sehr stark auf grelle Farben und schummriges Neonlicht. Ihr Stil erinnert dabei sehr stark an David Lynch und Nicols Winding Refn. Sie mischt Thriller Elemente mit schwarzem Humor und kreiert damit einzigartige Stimmungen im Kino, die vor allem ein junges Publikum ansprechen dürften. Leider bleibt ihre Gesellschaftskritik nur an der Oberfläche und ihr aktionistischer Ansatz geht über Schenkelklopfer nicht hinaus. Die Handlung ist stellenweise unübersichtlich und wirkt redundant, weshalb „Knives and Skin“ vor allem als visuelles Spektakel funktioniert.

Nächste Vorführung: 27.10 um 20:30 im Gartenbaukino