Viennale Tag 4: Scheidungen mit Hindernissen

In „Tommaso“ begleiten wir einen amerikanischen Künstler durch sein chaotisches leben in Rom. Tommaso wurde mit knapp sechzig Vater einer Tochter, die er zwar liebt aber die dennoch seine Beziehung zu seiner Frau Nikki vor neue Herausforderungen stellt. Der Lebemann gibt Schauspielunterricht, schreibt ein Drehbuch und geht regelmäßig zu den Treffen der anonymen Alkoholiker, all diese Unternehmungen folgen keinem dramaturgischen Prinzip sondern zeigen die Vielschichtigkeit dieser vermeintlich komplexen Figur. Die Charakterstudie ist an die Biografie des Regisseurs Abel Ferrara angelehnt, seine Frau Christina und seine Tochter Anna sind an der Seite von Willem Dafoe zu sehen. Im Großen und Ganzen fehlt „Tommaso“ eine klare Struktur. Der Sinn der vielen improvisierten Szenen lässt sich auch nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Werk nicht erahnen. Die Aneinanderreihung von nackten Frauen ist hier genauso geschmacklos wie die unüberlegte Kameraarbeit, daran kann auch ein bemühter Willem Dafoe nichts ändern.

Ema