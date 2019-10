Viennale Tag 5: Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens

„Was soll man denn tun wenn man an nichts mehr glaubt?“ mit dieser und ähnlichen großen Frage beschäftigt sich der neue Film von Roy Andersson. In seinen Kult gewordenen Sketches karikiert er das menschliche Leiden und die quälende Frage nach der Unendlichkeit. Themen wie Tod, Trennung und Glauben werden hier zu Grotesken Szenen verdichtet, die trotz ihrer Stilisierung ihren wahren Kern beibehalten. Neben lustigen Momenten scheut der schwedische Regisseur auch vor tragischen Ereignissen nicht zurück, die er wohldosiert in die vom lakonischen Humor geprägten Handlung einbaut. Im Gegensatz zu seinen vorherigen Werken verzichtet Andersson auf zahlreiche Pointen, um den Blick auf die spannende Frage ob es die Unendlichkeit gibt, nicht zu verstellen. „Über die Unendlichkeit“ ist ein intellektuell anspruchsvoller und visuell atemberaubender Film, der durch seine Stilisierung mit keinem anderen Kinoerlebnis zu vergleichen ist.

