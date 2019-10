Viennale Tag 6: Erste Enttäuschungen

Wer auf der Viennale einen Zombiefilm sehen will, sollte sich auf keinen Fall „Zombi Child“ anschauen. Der irritierende Titel macht erst nach der Sichtung des Coming of Age Dramas Sinn, denn hier werden weder Gehirne gefressen noch steht die Apokalypse bevor. Die haitianisch-stämmige Schülerin Melissa kommt als einziges dunkelhäutiges Mädchen auf eine Eliteschule in Paris. Während sie versucht in eine Mädchengruppe aufgenommen zu werden, sehen wir parallel dazu die Zombifizierung ihres Großvaters im Haiti der 60er Jahre. Regisseur Bertrand Bonello stellt brisante Fragen über kulturelle Zugehörigkeit und die Verantwortung die damit einhergeht. Trotz spannenden Momenten und grusligen Voodoo-Zaubern, kann „Zombi Child“ nicht wirklich mit anderen französischen Filmen des Viennale-Programms mithalten. Der Regisseur ist jedoch zur Zeit in Wien und hält am 31.10 um 19 Uhr eine Masterclass in der Kunsthalle.

Nächste Vorführung: 1.11 um 23:30 im Gartenbaukino