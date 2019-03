7. CINE LATINO FESTIVAL IM FILMCASINO

Eröffnet wird das Festival am 28. März mit dem poetischen Meisterwerk BIRDS OF PASSAGE (Pájaros de verano) von Ciro Guerra und Cristina Gallego (oscarnominiert für Der Schamane und die Schlange). In beeindruckenden und surrealen Bildern erzählen sie eine epische Geschichte aus der Welt der indigenen Wayuu. BIRDS OF PASSAGE startet im Anschluß an das Festival am 5. April in den heimischen Kinos.

Rund 50% der Filme des Festivalprogramms stammen diesmal von Regisseurinnen, darunter preisgekrönte Filme wie MATAR A JESÚS von Laura Mora Ortega, LOS PERROS von Marcela Said und LOS ADIOSES von Natalia Beristáin. Issa López ist gleich mit zwei Filmen vertreten: die Komödie TODO MAL erzählt von einem Heimatbesuch der berühmten Federkrone Montezumas (aus dem Wiener Weltmuseum!). Ihr phantastisches Märchen VUELVEN brachte ihr Vergleiche mit Guillermo del Toro ein.

Wir verlosen 2x2 Karten für "Matar a Jesus" am Montag den 1.4 um 20:30 Uhr

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!

