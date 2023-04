"All the Beauty and the Bloodshed": Premierentickets gewinnen!

"All the Beauty and the Bloodshed" ist eine epische, emotionale und ineinander verwobene Geschichte über die international bekannte Künstlerin und Aktivistin Nan Goldin, die anhand ihrer bahnbrechenden Fotografien, intimen Interviews sowie seltenen Aufnahmen ihres persönlichen Kampfes gegen die Opioid-Industrie erzählt wird.

Unter der Regie der Oscar-prämierten Filmemacherin Laura Poitras verwebt der Film Goldins Vergangenheit und Gegenwart, das zutiefst Persönliche und dringend Politische, von Aktionen in renommierten Kunstinstitutionen bis hin zu Goldins Fotografien in ihrem Epos "The Ballad of Sexual Dependency" sowie ihre legendäre, zensierte AIDS-Ausstellung "Witness: Against Our Vanishing".