ASTRAL CHAIN - NINTENDO SWITCH

In einer multikulturellen Stadt der Zukunft öffnen sich wie aus dem Nichts die Tore zu einer anderen Dimension, aus der außerirdische Invasoren hervorbrechen. Um die Angreifer aus der Astralebene zurückzuschlagen, treten die SpielerInnen – als junger Mann oder junge Frau – der Polizei-Sondereinheit Neuron bei. Zusammen mit den sogenannten Legion, lebendigen Waffen in humanoiden und tierähnlichen Gestalten, führen sie Ermittlungen und bekämpfen die Invasoren. In diesem fesselnden synergetischen Action-Spiel von PlatinumGames kontrollieren Nintendo Switch-Fans zwei Figuren auf einmal. Je nach Strategie wechseln sie zudem zwischen verschiedenen Legionen. Nur so können sie das Geheimnis der Astralebene aufdecken und die Menschheit vor dem Untergang bewahren.

In synergetischer Action knifflige Fälle lösen und außerirdische Invasoren bekämpfen



• SpielerInnen steuern gleichzeitig die Hauptfigur und die begleitende Legion

• Die verschiedenen Legionen haben jeweils eigene Kampfstile und Fähigkeiten. Je nach Strategie kann während der Echtzeitkämpfe von einer Legion zur anderen gewechselt werden

• Legionen helfen sowohl im Kampf als auch bei der Lösung von Kriminalfällen und Rätseln

• Die Spielwelt steckt voller Details und Charaktere, mit denen SpielerInnen interagieren können: Bürger, Verdächtige, Polizeikollegen, der jeweilige männliche oder weibliche Zwilling der Hauptfigur und mehr

• Hinter dem Spiel stehen der Manga-Künstler Masakazu Katsura (ZETMAN), Director Takahisa Taura (NieR:Automata) und Hideki Kamiya (Bayonetta-Reihe) als Supervisor

Wir verlosen:

1x Astral Chain Special Edition

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!