"Bad Boys for Life" - Goodies

Neben Will Smith und Martin Lawrence spielen in BAD BOYS FOR LIFE u.a. Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig („Vikings“, „Lone Survivor“), Charles Melton („Riverdale“), Paola Nunez, Kate Del Castillo („Keine gute Tat“), Nicky Jam und Joe Pantoliano („Matrix“, „Memento“). Die Regie übernahmen Adil El Arbi und Bilall Fallah. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Joe Carnahan and Chris Bremner. Der Film wurde produziert von Jerry Bruckheimer und Will Smith. Als Executive Producer zeichnen Doug Belgrad, Barry Waldman, Chad Oman und Mike Stenson verantwortlich.

Wir verlosen zum Kinostart:

2 T-Shirts

2 Beanies

2 Bauchtaschen

2 DVDs

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!