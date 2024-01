"Beasts like us": Tickets zur Weltpremiere im Haydn Kino gewinnen

Sei bei der Weltpremiere dabei!

"Beasts like us" erscheint am 14. Februar auf Prime Video. Aber schon am 29. Jänner feiert die Serie Weltpremiere im historischen Wiener Haydn Kino – du kannst das heimische Serienhighlight des Jahres also schon viel früher sehen als alle anderen!

Plus: Bei der Premierenfeier werden Cast und Crew anwesend sein, darunter Cosima Henman, Jing Xiang, Jakob Schmidt, Thomas Mraz, Reinhard Nowotny sowie der Regisseur Marc Schlegel und die Autoren Peter Bruck und Ernest Gold.



Wir verlosen dazu 25x2 Tickets! Beginn der Premiere ist 18.00 Uhr.

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen!



Gewinnspiel-Frage

Beantworte einfach unsere Frage, indem du in einem Kommentar zu diesem Gewinnspiel schreibst. Mit etwas Glück gehörst du zu den Gewinner:innen!

Welche österreichische Serie ist dein absoluter Favorit und wieso?