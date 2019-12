Bei diesem Spiel braucht ihre eine gute Ausrüstung!

Die Gang ist wieder da in JUMANJI: THE NEXT LEVEL, aber das Spiel hat sich verändert. Als sie nach Jumanji zurückkehren, um einen aus ihrer Gruppe zu retten, stellen sie fest, dass dort nichts mehr so ist wie erwartet. Die Spieler müssen in bislang unbekannten und unerforschten Gegenden völlig neue Herausforderungen meistern. Um dem gefährlichsten Spiel der Welt wieder zu entkommen, müssen sie staubtrockene Wüsten und schneebedeckte Berge durchqueren.

Wir verlosen:

2x DVD "Jumanji: Welcome to the Jungle"

2x T-Shirt

2x Armbanduhr

2x Kappe

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!