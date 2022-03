"Bellaria": Film-Tickets für eine Kino-Rettung gewinnen

Um Geld für die aktuelle Bellaria-Rettungsaktion zu sammeln, wird die Bellaria-Doku am 9.3. um 19:30 Uhr im Votivkino gezeigt.

In einer kleinen Nebenstraße, hinter dem Wiener Volkstheater, gab es ein kleines, unscheinbares Kino, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein schien. Dort traf sich regelmäßig eine Schar von Liebhabern alter UFA-Filme und erfüllt sich eine kleine Sehnsucht, indem sie der Kinosessel als Zeitmaschine in die eigene Jugend versetzt.

Die Dokumentation ist eine filmische Entdeckungsreise zu diesem Ort mit morbidem Charme und spürt den bunten Lebensgeschichten seiner mitunter skurrilen Stammbesucher nach. So enthüllt sich Stück für Stück die wahre Sehnsucht jener Menschen: Das Rad der Zeit für ein paar Momente anzuhalten, die Erinnerung an eine verlorengegangene Jugend zu bewahren und Gevatter Tod so noch ein letztes Schnippchen zu schlagen – mit viel Herz und natürlich Wiener Schmäh!