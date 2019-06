BEN IS BACK - Blu Ray

Regisseur Peter Hedges, der schon die Drehbücher zu GILBERT GRAPE – IRGENDWO IN IOWA und ABOUT A BOY schrieb, schildert in BEN IS BACK das packende Drama einer Mutter, die sich aufopferungsvoll für ihren Sohn einsetzt. Beim Festival in Toronto von der Kritik gefeiert, lebt die aufwühlende Story vor allem von der grandiosen Julia Roberts, die einmal mehr ihre faszinierende Bandbreite demonstriert. An ihrer Seite glänzt Lucas Hedges, Sohn von Regisseur Peter Hedges und Hollywoods aktuell wohl angesagtester Nachwuchs-Star, dessen Leistung in MANCHESTER BY THE SEA bereits mit einer Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller honoriert wurde.

