"Birds of Prey" - Goodies zum Harley Quinn Spin-off

In „Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn“, so der verkürzte "deutschsprachige" Titel, erzählt Harley Quinn ihre Geschichte: Nachdem sie sich von "Mister J." getrennt hat, gerät Harley ins Visier der Unterwelt von Gotham City. Doch als auch ein junges Mädchen namens Cass zur Zielscheibe wird, nutzt sie die Gelegenheit, um sich mit den Superheldinnen Huntress und Black Canary sowie der Polizistin Renee Montoya zusammenzuschließen, um das Mädchen vor dem Unterweltboss Black Mask und seinen Schergen zu retten. Wie selbstlos Harley doch ist!

Wir verlosen zum Kinostart am 6.2:

3 T-Shirts

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!