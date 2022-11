"Comedy Queen": Tickets für das Kinderfilmfestival gewinnen!

Sascha verbietet sich die Trauer m ihre verstorbene Mutter. Um nicht genau so depressiv zu werden, erstellt sie eine Überlebensliste. Sie will nicht wie ihre Mutter aussehen und schneidet sich deshalb die Haare kurz. Sie will nie wieder Bücher lesen, denn das hat ihre Mutter stets getan. Sie will sich niemals um etwas Lebendiges kümmern und will deshalb den Hund nicht mehr, den sie sich jahrelang gewünscht hat. Aber das Wichtigste für Sascha ist, ihren Vater wieder zum Lachen zu bringen. Deshalb beschließt sie, eine Comedy Queen zu werden.

Eindringlich vermittelt uns der Film mit seiner Hauptdarstellerin den trotzigen Zorn eines jungen Mädchens, das nur nach und nach lernt, den Freitod der Mutter zu akzeptieren und sich schließlich seiner Trauer zu stellen.