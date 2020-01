"Countdown": Premierentickets für den Gruselthriller

Was würdest du tun, wenn du wüsstest, deine Tage wären gezählt? Mit dem Horrorthriller "Countwown" kommt ein Genre-Highlight des Jahres ins Kino! In der Hauptrolle ist Elizabeth Lail zu sehen, die zuletzt in der erfolgreichen Netflix-Serie „You – Du wirst mich lieben“ begeisterte. Für Regie und Drehbuch zeichnet Justin Dec verantwortlich.