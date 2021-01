KINO VOD CLUB: Gutschein für "Davos" zu gewinnen

Was unsere Welt antreibt, wird in Davos paradigmatisch: Das normale und traditionelle Leben im Kontrast zur globalen Elite, die ungebunden von allen Orten aus operiert, praktisch ohne jemals den Erdboden zu berühren. "Davos" ist ein Film über Gleichgewicht und Gegensätze, über den Kapitalismus in unserer fragmentierten Welt und den Einfluss der Mächtigen auf die Vielen.

Ab dem 5. Februar ist der österreichische Dokumentarfilm von Daniel Hoesl und Julia Nieman im KINO VOD CLUB (www.vodclub.online/film/davos/) als Stream erhältlich.

