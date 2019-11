Der Taucher - Premierentickets

Die Wienerin Irene ( Franziska Weisz) ist eine starke und selbstbewusste Frau, die mit ihrer 18-jährigen Tochter Lena ( Julia Franz Richter) auf Ibiza lebt. Das innige Verhältnis zwischen Mutter und Tochter gerät ins Wanken, als Irenes Ex-Partner Paul (Alex Brendemühl) gemeinsam mit seinem Sohn Robert ( Dominic Marcus Singer) nach Ibiza zurückkehrt. Seine Weltkarriere als Komponist und Musiker ist in Gefahr. Demnächst wird er vor Gericht stehen, weil er Irene schwer misshandelt hat. Mit allen Mitteln versucht er Irene zu manipulieren, um die Anzeige zurückzuziehen. Als ihm das fast gelingt, stellen sich Lena und Robert gegen Paul. Ein Konflikt ist unausweichlich.

Die Premiere findet am 25.11.- am Welttag gegen Gewalt an Frauen, im Wiener Stadtkino statt.

Im Anschluss gibt es ein Gespräch mit BM Ines Stilling (Bundesministerium für Frauen, Familien und Jugend), Maria Rösslhumer (Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser) und Günter Schwaiger.

Moderation: Birgit Fenderl ( ORF)

