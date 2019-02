ein tobender Kinosaal mit Kindern, die tanzen, klatschen, singen und Rätsel lösen? Gleichzeitig werden aber spannende Geschichten von unseren Disney Junior Helden auf der großen Leinwand verfolgt? Disney Junior Mitmach-Kino startet am 24. Februar in über 60 Kinos in Österreich! Für die richtige Stimmung sorgt Micky Maus, der die Gäste ab 2 Jahren als animierter Moderator auf Trab hält und unsere Kleinen mit lustigen Spielen und Liedern durch den ereignisreichen Nachmittag führt. Das ca. einstündige Programm bietet großen Spaß zum kleinen Eintrittspreis von nur 5 Euro. Leise, ruhig und still auf den Plätzen sitzen und nur zuschauen? Das kann man beim ereignisreichen und lustigen Kinotag getrost vergessen. Hier werden die Lachmuskeln unserer Kleinen trainiert!

Wir verlosen:

2x2 DVDs von „ Micky und die flinken Flitzer (Volume 1)“ und „Vampirina (Volume 1)“

2x2 Kinogutscheine für die Veranstaltung am 24.02.2019

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!