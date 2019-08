DUMBO: Blu-ray + Goodies

„Dumbo“, Tim Burtons große Realverfilmung des beliebten Disney Klassikers, setzt zur Landung an, um eine neue Generation mit seiner berührenden Botschaft zu beflügeln! Das Abenteuer des kleinen Elefanten mit den großen Ohren und noch größerem Herzen lädt Fans dazu ein, sich erneut in die herzerwärmende Erzählung zu verlieben, die Unterschiede feiert, Familie wertschätzt und in der Träume fliegen lernen.

Wir verlosen:

1x Blu-RayTM

1x Blu-ray 3DTM

1x Erwachsenen T-Shirt

1x Notizbuch

2x Lichter

2x Hoodie

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!