"Eingeschlossene Gesellschaft": Hörspiele + Kinotickets gewinnen

"Eingeschlossene Gesellschaft" ist ab 15. April

An einem Freitagnachmittag klopft es plötzlich unerwartet an der Tür des Lehrerzimmers eines städtischen Gymnasiums. Das wird sich doch wohl kein Schüler erdreisten? Nein, davor steht ein ehrgeiziger Vater, der für die Abiturzulassung seines Sohnes kämpft – und bereit ist, dafür sogar bis zum Äußersten zu gehen. Das müssen die sechs Lehrer, die sich so kurz vor dem Start ins Wochenende noch in der Schule aufhalten, nun auf die harte Tour erfahren.

Erfolgsregisseur Sönke Wortmann ("Contra", "Frau Müller muss weg", "Der Vorname") beleuchtet in dieser Komödie den Kosmos Schule kritisch mit geschliffenen Dialogen voller Wortwitz und subtiler Situationskomik nach einem Drehbuch von Bestsellerautor Jan Weiler ("Maria, ihm schmeckt’s nicht", "Das Pubertier").