"Eismayer": Tickets zur Viennale gewinnen!

Als der titelgebende Offizier – ein unnachgiebiger, in FULL-METAL-JACKET-Manier den Kasernenhof beherrschender Macho alter Schule – vor einigen Jahren seine Hochzeit mit einem jüngeren Soldaten bekannt gab, war das mediale Erstaunen in Österreich noch groß. Diese überkommene Perspektive lässt der erstaunlich stilsichere, unaufgeregte Debütfilm, in dem sich einer endlich in einem anderen und damit sich selbst erkennt, so weit hinter sich wie das Erzählen nur einer weiteren, queeren Heldensaga im strukturell homophoben und rassistischen Milieu des Militärs. Subtile Charakterstudie und doppelt gespiegeltes Generationenporträt mit einer seltenen Genauigkeit im Tonfall. (Viennale)