"Enkel für Anfänger" - Premierentickets

Auf Nordic Walking und Senioren-Kurse an der Uni haben die Rentner Karin ( Maren Kroymann), Gerhard ( Heiner Lauterbach) und Philippa ( Barbara Sukowa) keine Lust. Und mit Kindern und Enkeln hatten Karin und Gerhard bislang auch so gar nichts am Hut. Deshalb verhilft Philippa, die als Paten-Oma von Leonie das Leben voll auskostet, den beiden zur unverhofften Großelternschaft. Im Handumdrehen haben sie zwei „lebhafte“ Paten-Enkel zu versorgen, eine riesige Hüpfburg im Garten stehen und Lego-Steine an den Füßen kleben. Drei nicht mehr ganz blutjunge Anfänger treffen auf Familienwahnsinn für Fortgeschrittene: hyperaktive Patchwork-Geschwister, stirnrunzelnde Helikoptereltern und alleinerziehende Mütter mit ihren Tinder-Profilen inklusive…

Wir verlosen 1x3 Tickets für die Premiere am 5.2 um 20:15 im Village Cinema Wien.

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!