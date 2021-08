"Escape Room 2": DVDs und Tickets zur Fortsetzung gewinnen

"Escape Room 2: No Way Out" ist ab 20. August NUR im Kino!

"Escape Room 2: No Way Out" ist die Fortsetzung des erfolgreichen Horror-Thrillers von 2019, der das Publikum auf der ganzen Welt unter Hochspannung mitfiebern ließ. Sechs junge Leute sind unfreiwillig in einer Reihe von Escape Rooms eingeschlossen. Nach und nach müssen sie herausfinden, was sie verbindet, um das Spiel zu überleben… und entdecken dabei, dass sie das Spiel alle schon einmal gespielt haben.