"Fatma 75": Tickets für das Filmmuseum gewinnen!

Fatma 75 ist der bekannteste feministische Dokumentarfilm aus der arabischen Welt. Der kraftvolle Essay schildert feministische Geschichte, wobei er sowohl tunesische als auch nichtarabische Tabus und stereotype Ansichten über arabische Frauen in Frage stellt. Fatma 75 stellt klar, welch wichtige Rolle Frauen in der tunesischen Geschichte spielten. Die historische Auseinandersetzung mit weiblichen Perspektiven und Erfahrungen zieht sich durch das Gesamtwerk von Selma Baccar, die mit Fatma 75 als erste tunesische Frau einen abendfüllenden Film realisiere. Baccar studierte Psychologie und entdeckte ihr Interesse am kollektiven Filmemachen in ihrem örtlichen Amateurfilmclub. Während der tunesischen Jasminrevolution (2011) wurde sie in das Gremium gewählt, das für die Ausarbeitung einer neuen tunesischen Verfassung für die Zeit nach dem Sturz von Präsident Zine El Abidine Ben Ali zuständig war. Derzeit schreibt sie ihre Memoiren. (S.P.)