FRIEDHOF DER KUSCHELTIERE

Die Familie Creed bezieht ein neues Haus, in dessen Nähe ein alter Tierfriedhof ist. Als der Kater der Familie stirbt, schlägt der mysteriöse Nachbar ihnen vor, diesen zu beerdigen. Hinter dem Tierfriedhof befindet sich nämlich noch ein alter Indianerfriedhof und der soll besondere Kräfte haben. Und es passiert wirklich ein Wunder: Am nächsten Tag ist die Katze wieder lebendig. Als kurz darauf aber der Sohn der Familie bei einem Unfalls ums Leben kommt, will der Vater erneut die Kraft des Friedhofs nutzen – trotz aller Warnungen.

