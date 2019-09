Der neue Film von Ang Lee(Life of Pi) kommt am 3. Oktober in unsere Kinos. Mittels modernster VFX Effekte wurde Will Smith verjüngt und jagt sich selbst im rasanten Action-Thriller.

Wir verlosen zum Kinostart:

3x2 Tickets

3x Longsleeve

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!