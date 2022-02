Gewinnspiel zum Valentinstag: 2x2 Kinokarten für "Marry Me"

Na, noch keine Idee, was du am Valentinstag unternehmen sollst? Wir hätten da einen Vorschlag: Passend zum Tag der Liebe startet die romantische Komödie "Marry Me" mit Jennifer Lopez und Owen Wilson in den Kinos. Gemeinsam mit Cineplexx schenken wir euch deshalb Freikarten für einen schönen Kinoabend mit deinem Date, deinem Parter, deiner Partnerin oder natürlich deiner besten Freundin oder deinem besten Freund.

Wir verlosen 2x2 Tickets für die Abendvorstellung von "Marry Me" am Valentinstag im Apollo-Kino in Wien.

Achtung: Die Tickets sind nur am 14. Februar 2022 im Apollo-Kino (Gumpendorfer Str. 63, 1060 Wien) einlösbar. Die genaue Uhrzeit der Abendvorstellung von "Marry Me" wird den GewinnerInnen noch rechtzeitig mitgeteilt.

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, musst du einfach die folgende Frage beantworten. Für ein Extra-Los kannst du auch auf unserem Instagram-Account teilnehmen.

Das Gewinnspiel endet am 7. Februar 2022 um 23:59 Uhr.