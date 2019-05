HIGH LIFE - Tickets + Soundtrack

In den Tiefen des Weltalls. Monte ( Robert Pattinson) und seine Tochter Willow ( Jessie Ross) leben zusammen an Bord eines Raumschiffs. Sie sind die einzigen Überlebenden einer Crew aus verurteilten Schwerverbrechern, die an Bord für Experimente der Reproduktionswissenschaftlerin Dibs ( Juliette Binoche) dienten. Während das Geheimnis um die Ereignisse an Bord nach und nach enthüllt wird, kämpfen Vater und Tochter gemeinsam um ihr Überleben – am Rande eines Schwarzen Lochs, dem Ende von Zeit und Raum.

Wir verlosen zur Vorführung am 30.5 um 20:15:

1x Soundtrack CD, 2x Plakate und 2 Freikarten

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!