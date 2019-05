Hommage à Claire Denis: Beau Travail - Tickets

Im Juni widmet das Filmcasino der französichen Filmemacherin eine Hommage und bringt sechs ihrer Filme ins Kino. Denis’ große formale und inhaltliche Bandbreite und künstlerische Kraft wird zwischen Fremdenlegionärs-Oper, Kannibalen-Liebesfilm, Coming of Age-Erzählungen und Romantic Comedy sichtbar. Alle Film OmU und größtenteils von Original 35mm- Kopien!

Beau Travail(1999)

Stählerne Körper, bereit fürs Gefecht. Jeder Handgriff für den Ernstfall sitzt. Doch dieser Ernstfall wird nicht kommen. Für die Fremdenlegionäre in der Wüste von Dschibuti ist der Drill zum Spiel geworden, Tanz und Ritual wie in der Disco, wo die Frauen auf die Soldaten warten. Bis der junge Rekrut Sentain ( Grégoire Colin) in der Kaserne auftaucht. Und die – durchaus auch erotische – Hackordnung durcheinander bringt. Sentain erweckt Begehren und Eifersucht bei Adjutant Galoup ( Denis Lavant), der den Neuen als Rivalen um die Gunst des Kommandanten ( Michel Subor) empfindet und daher versucht, ihn los zu werden.

Wir verlosen für die Vorstellung am 24.6 um 20:15:

1x2 Tickets

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!