Hommage à Claire Denis: Meine schöne innere Sonne - Tickets

Im Juni widmet das Filmcasino der französichen Filmemacherin eine Hommage und bringt sechs ihrer Filme ins Kino. Denis’ große formale und inhaltliche Bandbreite und künstlerische Kraft wird zwischen Fremdenlegionärs-Oper, Kannibalen-Liebesfilm, Coming of Age-Erzählungen und Romantic Comedy sichtbar. Alle Film OmU und größtenteils von Original 35mm- Kopien!

Meine schöne innere Sonne(2017)

Vor kurzem geschieden, sucht Isabelle nach einem Mann, der sie in den Arm nimmt, nach einer Liebe, die sich nicht nur auf Sexualität reduziert, nach einem emotionalen Zuhause. Doch das ist gar nicht so einfach. Wenn es mit dem adretten Banker nichts wird, dann vielleicht mit dem attraktiven jüngeren Schauspieler? Mit ihrem eigenen Ex-Mann passt es im Bett jedenfalls nicht mehr, und auch ihr Künstlerkollege reicht nur für eine Kurzgeschichte. Doch die Männer wissen selbst nicht, was sie wollen und schon gar nicht, was Isabelle will. Doch sie gibt nicht auf – es kann doch nicht so schwer sein, die Liebe zu finden statt einem coolen Lover nach dem anderen…

