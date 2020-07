Into the Beat - Dein Herz tanzt - Tickets

Katya (Alexandra Pfeifer) ist ein herausragendes Balletttalent. Sie trainiert hart fürs Vortanzen bei der New York BalletAcademy und hat gute Chancen auf ein Stipendium. Aber als sie eine Gruppe Streetdancerkennenlernt, eröffnet sich ihr eine völlig neue Welt: Im Gegensatz zum klassischen Ballett ist Urban Dance frei und explosiv, ohne Regeln, die Gesetze der Schwerkraft scheinen außer Kraft gesetzt. KatyasHerz fängt Feuer für den neuen Style, wo sie all ihre Emotionen ausdrücken kann –und für den introvertierten Marlon, einen begnadeten Hip-Hop-Tänzer (YalanyMarschner). Er erkennt ihr tänzerisches Potenzial und fordert sie auf, mit ihm an einer Audition der weltbekannten Street-Dance-Crew Sonic Tigers teilzunehmen. Katyataucht ein in ein bisher unbekanntes Lebensgefühl aus Unbeschwertheit, Community und Spontaneität. Sie ahnt: Sie kann nicht zurück zum Ballett. Doch ihr Vater Victor (TrystanPütter), ein berühmter Ballett-Star, sieht das anders.Doch Katyafolgt dem Tanz ihres Herzens –schafft sie den (Ab-)Sprung?

INTO THE BEAT – DEIN HERZ TANZT: Ab 06.08.2020 nur im Kino!