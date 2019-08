IT – CHAPTER 2 - Goodies

Regisseur Andy Muschietti bringt den "Klub der Verlierer" in „ES: Kapitel 2“ wieder zusammen – als Kinder und Erwachsene: Denn alle 27 Jahre sucht das Böse in Form des mysteriösen Killer-Clowns Pennywise die Kleinstadt Derry in Maine heim.

Wir verlosen zum Kinostart am 6.9:

3x T-Shirt

3x Luftballon

3x Buch zum Film

Beantwortet einfach nur unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!