"La edad media": Tickets zur Viennale gewinnen!

Wer von der Pandemie nichts mehr hören mag, wird diesen argentinischen Lockdown-Film lieben. Nonchalant stellt das Kammerspiel das kapitalistische System in Frage und setzt die Absurditäten des coronabestimmten Familienalltags slapstickhaft und tiefgründig in Szene. Während der Vater am Computer ein neues Filmprojekt erprobt, verzweifelt die Mutter daran, online Tanzunterricht zu geben. Die Tochter, die Erzählerin des Ganzen, langweilt sich im virtuellen Unterricht und verkauft für ihren Traum vom eigenen Teleskop Stück für Stück den gesamten Hausrat. Alles versinkt im digitalen Chaos, die Inflation galoppiert dahin und am Ende ist die Wohnung leer. (Viennale)