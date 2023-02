LaCinetek: Cinepässe für Coming-of-Age-Filme gewinnen!

Passend zum Start der Berlinale präsentiert LaCinetek ab dem 16.02. sieben Werke aus der von der Deutschen Kinemathek geleiteten Retrospektive "Young at Heart – Coming of Age at the Movies", für die Filmschaffende aus den Bereichen Regie, Schauspiel und Drehbuch die Titel wählten.

Ergänzt wird das Onlineangebot des Streaminganbieters darüber hinaus um zehn weitere Klassiker, die ebenso das Jungsein und Erwachsenwerden in verschiedenen Facetten beleuchten und – typisch für LaCinetek - auf Empfehlungen internationaler Regisseur*innen beruhen.