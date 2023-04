LaCinetek: Cinepässe zu Francois Truffaut-Special gewinnen!

Kritiker, Regisseur, Schauspieler, Produzent, Vorreiter der Nouvelle Vague und die Cinephilie in Person. Bevor François Truffaut im Oktober 1984 mit 52 Jahren verstarb, ließ er keinen Moment aus, Film zu denken (ab 1951 als Filmkritiker für die Filmzeitschrift Cahiers du cinéma. u.a. mit dem bahnbrechenden Artikel „Eine gewisse Tendenz im französischen Kino“), Filme zu drehen (ab 1959 mit seinem Langfilmdebüt Sie küssten und sie schlugen ihn) und den Film insbesondere mit der Nouvelle Vague und seinen befreundeten Wegbegleitern, wie Godard, Rivette, Chabrol oder Rohmer zu revolutionieren. Ein Leben ganz ohne Stillstand, das er dem Kino in all seinen Facetten widmete.

Unter dem Titel HOMO CINEMATICUS, wie ihn The New York Times 1969 betitelte, ehrt LaCinetek das Schaffen von François Truffaut und präsentiert ab dem 4. Mai auf www.lacinetek.com neun seiner Filme sowie sieben seiner Lieblingsfilme, über die er in dem Buch „Die Filme meines Lebens” berichtete.