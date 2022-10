"LaCinetek: Französische Filmikonen": Cinepässe zu gewinnen!

LaCinetek präsentiert eine Auswahl an 28 Filmen, die den großen Schauspieler*innen des französischen Kinos gewidmet ist. (Wieder-)Entdecken Sie anhand von jeweils einem Schlüsselfilm die Schauspielkunst jener Ikonen, deren Leinwandpräsenz nicht nur das Kino, sondern auch unseren Blick allgemein auf Frankreich geprägt hat.

Von dem kantigen Jean Gabin in „Die große Illusion“, über die unangepasste Jeanne Moreau in „Fahrstuhl zum Schafott“, den draufgängerischen Jean-Paul Belmondo in „Abenteuer in Rio“, dem sensiblen Patrick Dewaere in „Damit ist die Sache für mich erledigt“, die blutjunge Sandrine Bonnaire in „Auf das, was wir lieben, bis hin zur findigen Audrey Tautou in „Die fabelhafte Welt der Amélie“.